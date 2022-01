Un campetto polifunzionale per pallavolo e basket, nell'area all'aperto della scuola "Costanza Viselli" è la nuova area dedicata a tutti nel comune di Strangolagalli. Un servizio alla cittadinanza con un occhio strizzato ai ragazzi che potranno contare su uno spazio ricreativo ben attrezzato. A darne notizia proprio l'ente: «Il campetto era fortemente atteso dai ragazzi della scuola. Si tratta, infatti, non solo di un'area dedicata allo sport ma anche al gioco ricreativo e, in caso di necessità, alle lezioni all'aperto. L'intervento era necessario, per un'area che è stata abbandonata e dimenticata da tempo. È stata sistemata l'intera pavimentazione, è stata messa in sicurezza la recinzione e sono state acquistate nuove e moderne attrezzature per lo sport proprio per restituire ai bambini un luogo più bello, sicuro e funzionale per giocare e imparare.

Il campo è, anche oggetto di un bellissimo progetto "Oltre il Murales segni di condivisione", un evento aperto che vedrà coinvolte la scuola e le associazioni nella realizzazione di una grande opera d'arte».

La soddisfazione di Anna Chiarlitti, assessore ai lavori pubblici: «Cerchiamo di essere quanto più attenti possibile alle esigenze dei nostri ragazzi, il prossimo obiettivo è rendere questi spazi fruibili anche al di fuori dell'ora rio scolastico».