Ottimi segnali di ripresa per la città termale. Il fine settimana di Natale hanno dato ottime risposte a tutti i settori economici. Bar, ristoranti, alberghi, negozi tutti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Fiuggi c'è , è pronto per una ripartenza. Non si è registrato il tutto esaurito per colpa dell'innalzamento della percentuale di contagi da Coronavirus, ma le persone che hanno scelto la città termale per trascorrere il fine settimana e il Santo Natale sono state moltissime e questo basta per poter iniziare a pensare positivo per le imminenti feste di fine anno e per la prossima estate.

Una città pulita, ospitale, resa ancora più attraente dalle tante luminarie accese in questo periodo e la grande scelta di eventi e manifestazioni hanno aiutato. Molto soddisfatta l'amministrazione comunale, specie gli assessori Marilena Tucciarelli e Simona Girolami che in prima persona si sono attivate per far sì che gli eventi prendessero una piega e un risvolto accettato e condiviso non solo dai cittadini di Fiuggi ma anche dai turisti.

Gli eventi in cartellone hanno soddisfatto giovani, meno giovani e piccoli con le tante rassegne cinematografiche e teatrali. Una parte molto importante è da attribuire al villaggio natalizio che ha attratto centinaia di visitatori grazie alla pista di ghiaccio, alle casette di Natale con prodotti locali e prodotti attinenti al periodo. Il divertimento ai piccini stato regalato con la presenza dei personaggi Walt Disney. Anche il vecchio borgo ha fatto la sua parte, con la casa di Babbo Natale. Il nonnino dalla lunga barba bianca ancora una volta ha fatto centro, da lui si sono recati a far visita tantissimi bambini.