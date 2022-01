Una scena inedita e che prelude a un rilancio economico facendo leva sulle attrazioni culturali, storiche e artistiche della città. Così il consigliere delegato al turismo Pasquale Bronzi descrive la "Camminata natalizia" che si è snodata nel centro storico.

«Un tour tra le bellezze della nostra città - aggiunge Bronzi - con il dolce suono degli zampognari, degustando ciambelline con thè caldo nel piazzale della chiesa del nostro patrono San Giovanni, per poi continuare nel percorso apprezzando i portali e le bellezze storico-artistiche presenti, grazie alla sapiente spiegazione del ricercatore Mario Tiberia e del professor Angeletti, fino ad arrivare al Castello dei Conti dove abbiamo degustato castagne, bruschette e vin brulé e apprezzato il maniero in tutta la sua bellezza notturna tra luminarie, presepe artistico e focolari che fanno respirare un'aria tradizionale, rispettosa del Natale».

Il pubblico ha risposto numeroso. Un segnale che Bronzi intende cogliere al volo. «Viste le tante persone interessate che hanno partecipato, è stata una scommessa vinta dice il consigliere e dal Natale del prossimo anno diventerà un appuntamento fisso».

Quindi Bronzi alza il tiro: «Facendo il punto di tutti gli eventi culturali e non che sono stati allestiti in questo anno, si evince che a Ceccano si può fare turismo, malo si deve proporre con una giusta promozione turistica. La nostra è una città ricca di storia, arte e cultura, basti pensare alla presenza di due castelli e di un centro storico molto bello ma che in molti ancora non conoscono. Sarà mio compito rendere Ceccano appetibile dal punto di vista turistico in provincia e nel Lazio».