Più fondi per strade e infrastrutture a servizio dello stabilimento Fca di Piedimonte (oggi Stellantis) grazie al lavoro di Sara Battisti, presidente della commissione regionale Affari istituzionali.

«Grazie alla sensibilità del presidente Zingaretti e dell'assessore Leodori ho potuto, in questa manovra di bilancio, contribuire al rifinanziamento della legge 46 per maggiori risorse destinate alla crescita dell'indotto Fca di Piedimonte San Germano, all'incremento dei finanziamenti per la ristrutturazione degli immobili di proprietà delle Asp (aziende servizi alla persona), immettere fondi destinati al rifacimento e alla manutenzione delle strade regionali, sostenendo come sempre il settore Cultura del Lazio: sono solo alcuni dei miei lavori inseriti nel bilancio regionale approvato ieri in Consiglio, a favore dei più deboli, del miglioramento della qualità della vita dei cittadini, per garantire pari opportunità di accesso alla cultura» dettaglia la Battisti.

Una manovra espansiva, che dà il via ad una stagione di investimenti su tutto il territorio regionale» aggiunge. «Nonostante le difficoltà della pandemia - spiega ancora - mettiamo in campo risorse che non solo serviranno a limitare gli effetti negativi del Covid sulla nostra economia, ma a progettare una nuova stagione complessiva di rilancio. Sanità, industria, lavoro, cultura, sociale, formazione, settori strategici protagonisti del Bilancio del Lazio. E poi la lotta alle diseguaglianze».