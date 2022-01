Ci vorrà circa un mese di lavorazioni, ma le rotatorie di De Matthaeis, verso la fine del prossimo gennaio, assumeranno un aspetto totalmente diverso e definitivo rispetto alle attuali installazioni provvisorie.

In questi giorni, infatti, i due rondò al centro del piazzale sono stati oggetti di riperimetrazione, segnale evidente che i lavori sono in fase di partenza. Ma le novità non si limiteranno solamente a questo. C'è un progetto di pedonalizzazione su una parte della piazza che l'amministrazione OIttaviani intende portare avanti in quell'ottica di recupero in chiave di socializzazione degli spazi urbani.

Sarà interdetta al traffico e lastricata con una pavimentazione nuova la striscia di asfalto tra l'isola centrale, dove insiste un bar, e il lato destro dove oggi ci sono un'attività di ristorazione, una gioielleria e altri negozi. Si tratta, in verità, di un primo step che dovrà portare, poi, alla pedonalizzazione di una parte di via Aldo Moro. Tutto a vantaggio di un miglioramento e di un innalzamento degli standard di vivibilità degli spazi urbani

Per quanto riguarda, poi, le rotatorie in città, sono alla valutazione dell'ufficio tecnico alcune soluzioni che riguardano la viabilità nella zona vicino al costruendo parcheggio nell'area ex Frasca. Nell'intersezione di strade tra via Caro Conti, via Pergolesi, via Pier Luigi da Palestrina e via Tomaso Albinoni dovrebbe essere realizzata una piccola rotatoria per disciplinare il traffico veicolare in una zona molto trafficata, anche dai mezzi pesanti, per conferire maggiore sicurezza a tutti gli utenti della strada. Ma sono ipotesi che devono essere attentamente vagliate e studiate per agevolare una maggiore fluidità nel transito veicolare.