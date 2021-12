Il sindaco Salera in isolamento, è entrato in contatto con una persona positiva e per lui è scattato l'iter previsto in questi casi. Sta bene ma è una misura preventiva. Salta la conferenza di fine anno che sarà rinviata ai primi di gennaio. Confermata l'assise civica di domani sulla rigenerazione urbana. Entro poche ore sarà emanata un'ordinanza anti assembramento.