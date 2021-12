Un nuovo polo logistico sorgerà presto a Ferentino accanto allo stabilimento Froneri, leader mondiale nella produzione di gelati. Lo realizzerà la multinazionale New Cold che cresce su scala internazionale nel campo della logistica automatizzata, specializzata nella refrigerazione e conservazione a freddo dei prodotti alimentari.

Nel 2022-2023 dovrebbe scoccare l'ora della grande struttura che darà lavoro ad almeno duecento persone. Ad annunciarlo Luca Quaresima, country manager Italy del colosso olandese, società tra le più importanti ed innovative al mondo del settore. Il giovane dirigente è stato a Ferentino e ha incontrato il sindaco Antonio Pompeo, l'assessore alle attività produttive Angelica Schietroma e il responsabile Caritas, Pietro Pro.

La New Cold ha già dato un bel segnale alla città di Ferentino, donando alla Caritas locale una notevole quantità di generi alimentari di prima necessità, destinati alle famiglie bisognose. «Dopo avere conosciuto il presidente della multinazionale New Cold, sono rimasta favorevolmente colpita dal modo di approcciarsi - dice Schietroma - al lavoro nel campo della logistica e automazione. Tecnologicamente all'avanguardia. Hanno già un grosso polo in Italia a Fiorenzuola, c'era bisogno di un'area al centrosud».

Il sindaco Antonio Pompeo ringrazia la New Cold poiché «ha deciso di investire a Ferentino. Riusciamo ad essere attrattivi. Una grande opportunità. Decine di nuovi posti di lavoro in un momento difficile saranno un toccasana». In proposito il manager Quaresima spiega: «Siamo rimasti affascinati dalla disponibilità del sindaco e dell'assessore e soprattutto della bellezza di Ferentino che già conoscevo poiché ciociaro d'origine. Sarà un investimento importante. Ci saranno tanti posti di lavoro. Il sito si specializzerà nella conservazione di prodotti alimentari a freddo, con innovativi sistemi di automazione delle celle frigorifere. Per la prima volta al mondo svilupperemo il progetto carbon free per abbattere l'impatto ambientale».