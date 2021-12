Un "regalo" di Natale davvero speciale per una giovane coppia di origini straniere ma residente a Pontecorvo. Quando per la ragazza è iniziato il travaglio all'alba del 23 il marito ha prontamente contattato il personale sanitario del 118. Giunta sul posto l'infermiera, originaria di Castrocielo, ha capito subito che non ci sarebbe stato tempo di arrivare in ospedale. Con la massima attenzione e delicatezza ha aiutato la donna a partorire il suo primo figlio. Quando sono arrivati i medici di supporto mamma e bebè erano in perfetta salute, la famiglia completamente avvolta dall'amore e dalla gioia per quella nuova vita che è arrivata con una forza così grande a poche ore dal Natale. La neo mamma e il piccolo sono stati trasportati per i controlli necessari all'ospedale Santa Scolastica. Emozionato il sindaco Anselmo Rotondo :" È il secondo caso quest'anno. Mesi fa la piccola Noemi è nata a Sant'Oliva. Anche lei non ha "aspettato" di arrivare in ospedale. Sono notizie belle e gioiose che riempiono d'amore l'intera comunità. Come per Noemi, consegneremo una targa a questo nuovo nato. Tramite conoscenti ho chiesto come stanno la mamma e il bimbo, appena faranno rientro e se sarà possibile, andrò personalmente a trovarli a casa".