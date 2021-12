Il Comune di Villa Santa Lucia e l'Anvvfc (Associazione nazionale Vigili del fuoco in congedo) di Piedimonte San Germano stanno effettuando prenotazioni gratuite per la vaccinazione da Covid-19. E, salvo proroghe, questo servizio resterà attivo fino al 31 dicembre.

Un servizio importante, quello offerto presso gli uffici comunali, per aiutare anziani o persone in difficoltà per le prenotazioni. «Per poter effettuare la prenotazione fanno sapere dal Comune bisogna munirsi di tessera sanitaria, e-mail e numero di telefono».

Si possono effettuare le prenotazioni dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30. E il sabato dalle 15 alle 18. Un servizio in più, dedicato proprio a coloro che hanno poca dimestichezza con il pc o difficoltà nell'accesso ai supporti telematici.