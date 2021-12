Un Natale davvero speciale per nonna Natalina Gabriele che il 25 dicembre ha spento 100 candeline e ha ricevuto gli auguri del sindaco Luca Di Stefano.

La festeggiata è molto conosciuta in città per aver gestito, insieme al marito Grazio Cristini, un negozio di generi alimentari nei pressi delle Fiere di Sora.

Dal lungo e felice matrimonio con Grazio, venuto a mancare vent'anni fa, sono nate le figlie Maria Luisa e Maria Domenica e, oggi, Natalina è circondata dall'affetto di quattro nipoti e ben sette pronipoti.

Dal carattere riservato e tranquillo, la signora Gabriele si è spesa sia sul lavoro che nell'accudimento della famiglia. Per un traguardo così importante, a Natalina sono giunti gli auguri dell'amministrazione comunale e dell'intera città. Un giorno di festa in via Barca San Domenico con la centenaria circondata dagli affetti più cari.