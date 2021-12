Ieri in Italia 24.883 nuovi casi di Coronavirus: erano stati 54.762 il giorno di Natale. Sale a 5.647.313 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 dall'inizio della pandemia. I decessi sono stati 81 (sabato 144), per un totale di 136.611 vittime da febbraio 2020. I tamponi (molecolari e antigenici) sono stati 217.052, a Natale 969.752. Il tasso di positività è salito all'11,5%, dal 5,6%. Nel Lazio 3.665 contagi, 506 in meno rispetto al giorno precedente. I decessi sono stati 9 (+5).

Il numeri dei ricoverati è di 963 (+16), mentre i pazienti Covid nelle terapie intensive sono 134 (+5). Il tasso di positività è al 10%. Dalle ore 24 di oggi, lunedì 27 dicembre, partiranno le prenotazioni per la dose di richiamo rivolta alla fascia di età 16-17 anni e alla fascia di età 12-15 anni per i bambini con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti.

L'assessore Alessio D'Amato nota: «Rivolgo due inviti, a fare il vaccino e al rispetto delle nuove regole. Il 37% degli adulti ha effettuato la dose booster e sono circa 1,8 milioni le dosi somministrate. Possibile raggiungere a fine anno l'obiettivo delle 2 milioni di dosi booster. Rispetto al 26 dicembre dello scorso anno ci sono 1.779 ricoveri in meno in area medica, 163 in meno in terapia intensiva, 22.795 isolati a domicilio in meno e 15 decessi in meno. Numeri che dimostrano l'importanza della vaccinazione».