Scoraggiare i malintenzionati e individuare chi commette furti o atti vandalici. Sul territorio di Cervaro è in corso la realizzazione di un sistema di videosorveglianza del territorio comunale per la tutela del patrimonio pubblico, la prevenzione e repressione di attività illecite, il controllo e il miglioramento della viabilità urbana. Le telecamere attualmente installate sono 4 e sono posizionate in piazza Casaburi; in largo Verdi; in via XXIV Maggio (ingresso scuola Capoluogo) e nella villa comunale.

Il sistema è composto da 4 telecamere digitali controllate a distanza, che raccolgono le immagini ad intervalli massimi di 24 ore e connesse esclusivamente alla rete telematica comunale. L'accesso alle immagini è consentito attraverso un applicativo web dai pc situati presso il Comando di Polizia Locale. Le telecamere consentono riprese video anche con l'illuminazione notturna. L'accesso alle centrali di controllo e ai dati raccolti e trattati è consentito esclusivamente ai responsabili del trattamento dei dati del Corpo della Polizia Locale, della Polizia di Stato e dei Carabinieri.

«L'amministrazione comunale ha ricordato il sindaco Ennio Marrocco ha presentato un finanziamento di circa 50.000 euro, tramite bando, al ministero dell'Interno per la realizzazione di impianti di videosorveglianza finalizzati al "Patto per la sicurezza" stipulato con la prefettura». La speranza dell'amministrazione comunale è che gli impianti già installati e quelli ancora da installare «costituiscano un deterrente per i malintenzionati e che aiutino a prevenire atti vandalici, furti e comportamenti che compromettano il decoro urbano».