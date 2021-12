La paura del Covid, il rischio per la variante Omicron, il green pass rafforzato rendono anche quelle di quest'anno festività "monitorate". Previsti anche in questi giorni i controlli delle forze dell'ordine per il rispetto delle norme anti-assembramento e sulla certificazione verde.

Controlli che saranno effettuati anche dagli agenti della polizia locale di Veroli impegnati a verificare che nei luoghi dove è richiesto il green pass la normativa sia rispettata e che non ci siano abusi. Gli uomini coordinati dal comandante Massimo Belli effettueranno servizi soprattutto per la verifica di tutte le misure in materia di prevenzione, assembramenti, possesso del green pass nei ristoranti e bar.

Controlli volti a imprimere maggiore sensibilizzazione dei cittadini, e più specificatamente, in capo ai titolari degli esercizi commerciali sulla necessità di effettuare reali e serrate verifiche dei green pass con particolare attenzione ai luoghi di maggior affollamento. Intanto da circa due settimane, in particolare nei week-end, sono attenzionati ristoranti e pizzerie del territorio. Nessuna irregolarità è stata riscontrata fino ad ora.

Da sottolineare che i primi ad aver apprezzato questi controlli, perché espletati con discrezione e professionalità, sono stati proprio gli esercenti i quali hanno ringraziato la polizia locale, poiché queste attività di controllo sono il vero deterrente affinché coloro che sono sprovvisti di green pass non si presentino nei ristoranti e nelle pizzerie.

«Faremo vigilanza dinamica sul territorio dedicata ai pubblici esercizi - spiega il comandante Belli - al fine di evitare assembramenti poiché questa fase è veramente delicata considerata la recrudescenza dell'ultima variante del covid, la Omicron, che non si conosce completamente».

Intanto dal bollettino diffuso dall'Asl i positivi ieri sul territorio verolano sono stati tre e, purtroppo, si è registrata una vittima, un uomo di 87 anni con pregresse patologie.