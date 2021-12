Ignoti hanno appiccato il fuoco all'ingresso del centro commerciale Navarra Mobili – Linea Casa Srl di Ferentino, procurando danni alle strutture e agitazione tra i presenti. Il fattaccio si è verificato nel pomeriggio di mercoledì, in pieno giorno. Le fiamme hanno incenerito rifiuti e cassonetti nel piazzale privato, nei pressi del cancello d'ingresso e la recinzione del locale commerciale della famiglia Navarra in via Casilina sud (località Roana), al chilometro 79,200, facendo temere il peggio.

Quando uno dei titolari si è accorto dell'incendio, ha richiesto immediatamente l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri piombati sul posto. Naturalmente i pompieri hanno arginato il rogo, mentre i militari hanno raccolto la denuncia e fatto scattare le indagini.

Potranno avvalersi anche dell'ausilio delle immagini riprese dalle telecamere private dell'attività. Secondo il racconto di uno dei titolari, a sua volta informato da qualche proprio conoscente di passaggio in quel frangente davanti al noto punto vendita, a dare fuoco sarebbero stati alcuni giovani scesi dal pullman proprio alla vicina fermata. In ogni caso, saranno gli accertamenti a fare luce sull'episodio. Le fiamme hanno causato danni alla recinzione, al sistema elettrico e all'impianto d'illuminazione dell'attività, per danni che vanno dai cinque ai settemila euro. Danneggiamenti a parte, quale il motivo che ha spinto l'autore o gli autori del gesto a mettere in atto una simile, scellerata azione?

Talvolta cose simili si verificano per noia, per passatempo, fatto grave se così fosse socialmente parlando. Tante, troppe volte, infatti, al tempo d'oggi le cronache nazionali fanno emergere azioni, ancor più gravi, compiute dai giovani senza uno scopo particolare, ma solo per noia appunto. Come pure gli atti di vandalismo. Situazioni gravi, che mettono in risalto una società malata, per cui è necessaria qualche riflessione. Se poi, nel caso, ci sia dell'altro dietro il rogo dei rifiuti presso Navarra Mobili, solo le indagini delle forze dell'ordine potranno arrivare a una conclusione.