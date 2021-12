Sono 44.595 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, record assoluto da quando quasi due anni fa è esplosa la pandemia. Ieri i casi erano stati 36.293. Il precedente record era stato registrato il 13 novembre del 2020, quando i casi individuati furono 40.902. I morti sono 168. Con 901.450 tamponi il tasso di positività sale al 4,9% (+0,3%).

Prosegue anche la crescita dei ricoveri ordinari che sono 178 in più rispetto a ieri (+163) per 8.722 complessivi. In crescita le terapie intensive: 1.023 i pazienti (+13 rispetto a ieri) con 93 ingressi al giorno. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Sono invece 430.029 gli attualmente positivi, 27.300 in più rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 5.517.054 e i morti 136.245. I dimessi e i guariti sono invece 4.950.780 , con un incremento di 17.117 rispetto a ieri.