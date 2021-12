La mannaia del Covid si abbatte ancora una volta sul mondo del calcio. Con l'incremento vertiginoso dei contagi in tutta Italia, arriva la decisione sofferta - ma purtroppo inevitabile - della sospensione del campionato cadetto. La Lega di Serie B ha scelto di rinviare gli ultimi due turni, inizialmente previsti per il giorno di Santo Stefano e per il 29 dicembre al prossimo anno.

Un'Assemblea di Lega straordinaria ha infatti votato a maggioranza per lo spostamento della 19^ e della 20^ giornata, che adesso si giocheranno rispettivamente il 15 e il 22 gennaio. Il 13 gennaio verranno recuperate Benevento-Monza e Lecce-Vicenza. Ci saranno due turni infrasettimanali in più e il campionato si concluderà sempre il 6 maggio.

La Lega ha dovuto fare i conti con ben sette squadre alle prese con un numero elevato di atleti positivi. Si tratta di Ascoli, Pordenone, Monza, Lecce, Pisa, Como, Vicenza e Spal.

Per quanto concerne il Frosinone, i giallazzurri salteranno dunque Pisa e Parma. Il campionato ripartirà nel nuovo anno.

Il programma delle due giornate rinviate

19.ma giornata (15 gennaio 2022)

Parma-Crotone

Spal-Benevento

Pordenone-Lecce

Reggina-Brescia

Monza-Perugia

Cittadella-Cosenza

Cremonese-Como

Vicenza-Alessandria

Ternana-Ascoli

Pisa-Frosinone

20.ma giornata (22 gennaio 2022)

Parma-Frosinone

Alessandria-Benevento

Brescia-Ternana

Spal-Pisa

Monza-Reggina

Como-Crotone

Vicenza-Cittadella

Perugia-Pordenone

Cosenza-Ascoli

Lecce-Cremonese