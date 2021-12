La raccolta alimentare organizzata da Gioventù Nazionale Cassino nei giorni scorsi ha avuto grande successo. «La generosità dei nostri concittadini mi ha lasciato senza parole, credo che con questa meravigliosa raccolta solidale di beni di prima necessità, ad una settimana prima di Natale, siamo riusciti a rafforzare in tanti la volontà di collaborare fattivamente affinché nessuno si senta solo - ha dichiarato il presidente Chiara Trotta - Natale è tempo di fare la differenza e Gioventù Nazionale vuole ringraziare tutti per averci dato una mano concreta per aiutare chi è più bisognoso.

Ieri abbiamo consegnato ai Servizi sociali del Comune tutto il ricavato della raccolta, ringraziamo il responsabile Aldo Pasqualino Matera per essersi da subito adoperato per le consegne insieme alla sua fantastica squadra. Pasta, biscotti, scatolame, omogeneizzati e tanto altro verranno distribuiti alle famiglie indigenti della nostra città».