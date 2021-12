Una generosità che non conosce confini. Una voglia di aiutare le persone meno fortunate che è sempre più contagiosa. Nei giorni scorsi è partita la distribuzione dei pacchi alimentari che sono stati donati ai cittadini di Pontecorvo che hanno deciso di effettuare piccole donazioni a sostegno delle persone meno fortunate.

Generi alimentari che consentiranno di rendere questo Natale meno difficile. Proprio per questo motivo nei giorni scorsi è partita la consegna dei pacchi alimentari.

A occuparsene è stata la Protezione civile della città fluviale.

«Il Natale si avvicina - ha affermato il sindaco Anselmo Rotondo - Grazie ai tanti pontecorvesi di buon cuore è iniziata la gara di solidarietà con la consegna dei pacchi alimentari alle famiglie meno fortunate». Quindi ha aggiunto: «In campo è scesa la protezione civile, che ringrazio per l'ottimo lavoro che porta avanti.

Nei giorni scorsi c'è stata la prima ondata di distribuzione. Molte famiglie mi stanno ringraziando, ma sono io che ringrazio loro per l'educazione e rispetto che mostrano. La pandemia crea difficoltà quotidiane, uniamoci e tutto andrà per il meglio».



Bollette, arrivano i ticket

E a proposito di aiuti sono iniziati nella giornata di martedì i pagamenti dei buoni destinati alle 259 famiglie che sono risultate idonee e che hanno avuto accesso all'aiuto. Un buono importante perché ha consentito di dare un aiuto concreto alle molte persone che, a causa della forte crisi determinata dalla pandemia, erano rimasti indietro con il pagamento delle tasse o delle bollette. Gli importi dei buoni, infatti, sono stati calcolati dopo che i richiedenti hanno presentato la copia delle bollette insolute. Con gli aiuti che si stanno erogando proprio in queste ore sono stati, complessivamente, distribuiti dall'inizio dell'emergenza sanitaria aiuti per oltre 150.000 euro. Un atto importante che arriva a pochi giorni dal Natale e che, sicuramente, permetterà a molte persone di poter trascorrere delle feste più tranquille, come aveva sottolineato proprio il primo cittadino.

Un sostegno concreto alle molte persone che si trovano in difficoltà e che vedono in questi piccoli gesti un grande sostegno per riuscire a uscire dal tunnel della crisi.