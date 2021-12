La scadenza per le domande è stata fissata alle 14 del 26 gennaio prossimo. Si tratta del termine massimo per inoltrare la domanda di Servizio Civile, per la quale è necessario lo Spid, il codice di identità digitale.

Il bando riguarda tre progetti: uno rivolto al disagio adulto (194 posti nelle sedi del Consorzio del Cassinate, servizi sociali); uno per i beni culturali (26 posti nel Comune di Cassino) e il terzo progetto, sempre a Cassino, per la riqualificazione urbana e ambientale del territorio. In totale, distribuiti su tutti i Comuni, sono 342 posti. Possono partecipare i giovani maggiorenni che non abbiano superato i 28 anni.

La data di avvio in servizio degli operatori volontari è differenziata per i diversi progetti e viene stabilita tenendo conto del termine delle procedure di selezione e di compilazione delle graduatorie da parte di ciascun ente titolare di progetto, delle esigenze specifiche del progetto, nonché dei tempi necessari per l'esame, da parte del Dipartimento, delle graduatorie e delle richieste di avvio al servizio.

L'importo dell'assegno mensile per lo svolgimento del servizio è di 444,30 euro. Inoltre si ricorda che i progetti in cantiere dovranno iniziare non oltre il 20 giugno prossimo.