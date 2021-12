Sono in molti a gridare all'indecenza per quanto accade in viale Simoncelli. Da ieri sui social si susseguono i commenti infuocati dei residenti sui lavori che interessano il palazzo degli studi "Simoncelli".

La recinzione d'accesso all'area del cantiere è stata manomessa e si teme che vi siano ingressi non controllati all'interno dell'area stessa.