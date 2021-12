Fino ad oggi il servizio è stato eccellente. Parliamo della strada che da Piglio arriva fino a Campo Staffi di competenza, da qualche anno, della società Astral della Regione Lazio. Le continue gelate notturne di questo ultimo periodo, infatti, non hanno creato disagi ai pendolari e agli autobus di linea della prima ora. Questo grazie al continuo spargimento di sale da parte degli operai della società Astral. Un servizio fino ad ora impeccabile che è giusto evidenziare.

In questo periodo, poi, sempre Astral, sta risistemando due tratti di strada franati oltre un anno fa, a Filettino. I lavori vanno spediti tanto che una delle due opere è stata ultimata mentre l'altra frana necessita di altro poco tempo, almeno questo è quello che sperano tutti. Inutile ricordare come il miglioramento della viabilità è l'unica possibilità per ridurre i tempi e la lontananza delle aree interne dalle grandi realtà economiche e lavorative.

Guardrail e asfalto (Trevi Altipiani) e miglioramento del tratto di strada, magari allargandola, che da Trevi (Colle Druni) arriva fino a Fiumata le prossime priorità? Questo è quello che chiedono e si auspicano un po'tutti.

Di sicuro c'è che i cittadini dell'estremo nord Ciociaria hanno dimenticato in fretta la gestione della manutenzione dell'arterie Piglio Altipiani e Altipiani Campo Staffi da parte della Provincia.