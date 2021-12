Nuove ordinanze per disciplinare la circolazione in città. La numero 140 del 21 dicembre riguarda via San Marciano, per la quale il Comune ha stabilito nuove regole per la sosta degli autoveicoli. La disposizione vale per le aree di pertinenza dell'ospedale Santissima Trinità, dove si trovano il centro diurno, l'università e gli uffici del Distretto C; qui la sosta è disciplinata come segue: istituzione di quattro stalli per la sosta riservata agli invalidi e dieci stalli per la sosta libera.

Inoltre, con l'ordinanza numero 139 del 21 dicembre, è stata disposta la proroga dell'ordinanza numero 50 del 25 maggio scorso (zona parcheggio, lato destro verso Sora e divieto di sosta con rimozione sul lato opposto) in viale San Domenico, per un tratto di 250 metri, nonché l'attraversamento pedonale all'altezza di "Villa Gioia" per ulteriori sei mesi.