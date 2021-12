Tragedia stradale ad Anguillara Sabazia dove un uomo è morto dopo essere stato investito da un'auto. L'incidente stradale nel tardo pomeriggio di mercoledì. Trasportato d'urgenza in ospedale il pedone, un 76enne residente in provincia di Torino che era andato a trovare il figlio residente nel comune della provincia romana per trascorrere le vacanze di Natale insieme, è deceduto dopo il trasporto d'urgenza in ospedale.

Il sinistro è avvenuto il 22 dicembre in via di Ponte Valle Trave. Qui l'uomo, un 76enne originario di Caltanissetta e residente a Rivoli, comune piemontese, stava attraversando la strada quando è stato investito da una Fiat Panda condotta da un ragazzo 20enne di Anguillara. Fermatosi a prestare i primi soccorsi è stato lo stesso giovane a richiedere l'intervento al 118 prima ed al 112 poi.

Sulla strada del comune lacustre sono quindi intervenuti i carabinieri della stazione di Manziana e l'ambulanza del 118. In condizioni gravi l'anziano è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Padre Pio di Bracciano. A cause della lesioni riportate nell'investimento l'uomo però non ce l'ha fatta, con i medici che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso intorno alle 20:00.

Sotto choc il giovane è stato accompagnato nel medesimo nosocomio dove è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito. Informata la procura competente i carabinieri hanno quindi svolto i rilievi scientifici per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale.