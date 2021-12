Festa grande, qualche giorno fa, per Anna Paciotta, classe 1921, che ha raggiunto il prestigioso e invidiabile traguardo dei cento anni. A stringersi attorno a nonna Anna, la donna più anziana di Fumone, non è stata soltanto la sua famiglia, ma tutto il paese, rappresentato dal sindaco Matteo Campoli, che si è recato a casa della signora per formularle i più sinceri auguri di buon compleanno.

Durante la visita, il primo cittadino ha consegnato alla signora Anna una targa per ricordare questo momento importante e le ha dato anche la fascia tricolore per qualche istante. Visibilmente commossa, la signora Anna Paciotta ha ringraziato tutti e rivolto anche lei degli auguri a chi le stava attorno. La bella e intensa festa è poi proseguita tra gli affetti più cari che hanno circondato nonna Anna di gioia e di amore per questo suo primo secolo di vita.