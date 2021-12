Ladri scatenati ad Anitrella. Furti e tentativi in alcune abitazioni. I banditi hanno portato via anche i soldi da un salvadanaio dei bambini. I raid martedì sera, intorno alle 18. Nel bottino denaro e oggetti in oro. Sull'accaduto indagano i carabinieri contattati dai malcapitati.

I fatti

Colle Varone, Monte Rendola, Colle della Mola.

Sono le zone prese di mira dai malviventi in azione l'altra sera e ancora prima due settimane fa. Hanno agito tra le 18 e le 19. Tre le abitazioni "visitate" a Monte Rendola. In due sono entrati approfittando dell'assenza dei proprietari. Hanno fatto irruzione dopo aver scardinato la finestra e una volta all'interno hanno messo tutto a soqquadro portando via alcuni oggetti.

In una terza abitazione il colpo è fallito perché il proprietario, che era al piano di sotto, ha sentito dei rumori. I banditi sono saliti posizionando una scala.

A Colle della Mola, i ladri sono saliti al secondo piano arrampicandosi e arrivando fino al terrazzo. Hanno forzato la finestra e raggiunto la camera da letto.

Hanno portato via i soldi da un salvadanaio dei bambini, con circa 600 euro, e gioielli per un valore di circa 4.000 euro. A Colle Varone, invece, sono tornati nella stessa abitazione dove avevano già fatto visita circa due settimane fa.

Ma un vicino ha sentito dei rumori e capendo di poter essere scoperti i banditi se la sono data a gambe levate. Quanto accaduto è stato segnalato alle forze dell'ordine che hanno avviato tutti gli accertamenti per cercare di risalire ai soliti ignoti. In un'abitazione si pensava che i ladri fossero ancora all'interno quando sono arrivati i carabinieri, invece si erano già dileguati.