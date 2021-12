Un incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, si è verificato nella mattinata di ieri, intorno alle 8, in località Maddalena. A scontrarsi sono state una Lancia "Musa" e una Lanca "Delta", che viaggiavano rispettivamente in direzione di Alatri e di Frosinone. Per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti, le due automobili sono entrate in collisione, uno scontro che ha danneggiato in maniera importante i due mezzi.

Fortunatamente nell'impatto le due conducenti, una ragazza e una donna, hanno riportato ferite non gravi, anche se sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale "San Benedetto" per essere sottoposte ad accertamenti. Pesantissime, invece, le ripercussioni sulla circolazione stradale, andata letteralmente in tilt per via delle due carreggiate rimaste semi-paralizzate sia in direzione del centro di Alatri sia in direzione di Tecchiena e di Frosinone.

Anche l'Astral, che gestisce la strada regionale 155, ha diramato una nota nella stessa mattinata per avvisare della problematica che era in corso: molti automobilisti, visti i tempi lunghi, hanno preferito percorrere le strade interne del territorio alatrense nel tentativo di "scavalcare" il punto dell'incidente. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i militari della locale Compagnia dei carabinieri nonché le ambulanze del 118 per prestare soccorso alle due donne ferite.