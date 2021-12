Paura poco fa a Veroli per un'auto in fiamme. Secondo le prime informazioni raccolte, una vecchia Peugeot ha preso fuoco nei pressi dell'intersezione tra via Ondola e via Aia Cianchetti, verosimilmente per autocombustione.

Una colonna di fumo nero si è alzata al cielo nella zona spaventando automobilisti in transito e residenti. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco per spegnere l'incendio.

Fortunatamente non si registrano feriti. Entro una ora - assicurano i soccorritori- verrà rimossa la carcassa del veicolo.