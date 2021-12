Tra poco i disagi legati alla frana che ha interessato la strada di collegamento tra Torrice e Arnara al chilometro 0+800 saranno solo un ricordo. Il Comune ha infatti consegnato i lavori alla ditta Albarelli che si è aggiudicata l'appalto e che ai primi di gennaio avvierà il cantiere per la messa in sicurezza e il ripristino del piano stradale danneggiato dalla frana.

«Nelle scorse settimane dice il sindaco Alfonso Santangeli avevamo sollecitato la chiusura dell'iter per la bonifica e la messa in sicurezza e oggi possiamo finalmente annunciare alla cittadinanza che i lavori sono in fase di partenza».