«La situazione di crisi economica, dovuta anche dalla pandemia, se da un lato ha aggravato le condizioni economiche e sociali di tante famiglie, dall'altro ha stimolato tantissime iniziative di solidarietà, vicinanza ed aiuto concreto. Grazie alla Lepinia Trekking per la lodevole iniziativa sui pacchi alimentari».

È quanto sottolinea l'assessore ai Servizi sociali del Comune di Morolo, Clarissa Silvestri. «Con la loro sensibilità hanno dimostrato di essere molto attenti alle necessità della comunità morolana. Grazie ragazzi, siete un vero esempio per tutte le nuove generazioni! Sento di rivolgere un sentito e particolare ringraziamento alla ditta Fioravanti - conclude l'assessore Silvestri - per aver donato una notevole quantità di tortellini prodotti in azienda».