Buoni spesa alimentari. I beneficiari dei buoni spesa alimentari potranno recarsi negli esercizi commerciali aderenti. Riguardo invece le utenze e i canoni di locazione, il rimborso sarà direttamente accreditato sul conto corrente degli aventi diritto. A darne notizia è il sindaco Lucio Fiordalisio.

«Con l'alzamento delle fasce ISEE, abbiamo sostenuto più di 40 nuclei familiari che potranno ricevere dei preziosi contributi in vista delle festività natalizie.

È doveroso ringraziare da parte mia gli Uffici, quindi la Dott.ssa Migliorelli, il Dott. D'Annibale e l'Assi stente Sociale Giovanni Evangelista. Tutte le attività sono state egregiamente coordinate dall'Assessore con delega ai Servizi Sociali Ilaria Perini. In questi due anni di pandemia, gli interventi in favore dei cittadini più fragili non sono mai mancati da parte della mia amministrazione».