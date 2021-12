Una "Valle colorata" per rilanciare il territorio. Anzi, per valorizzarlo. È questo il nuovo concept turistico del Comune di Vallerotonda che parte dalle bellezze del territorio per fare un'offerta unica a chi sceglierà il paese per una visita o per una lunga vacanza.

I quattro centri abitati del Comune di Vallerotonda si tingono di colori differenti, naturalmente dettati dalle caratteristiche naturali e storico-culturali che li rendono unici, fanno sapere dall'amministrazione.

Si parte da quattro vette disposte in base alle reali altezze sul livello del mare (dalla più bassa alla più alta): Valvori, Cerreto, Vallerotonda e Cardito.

Le vette sono incluse in una porzione di circonferenza, che riproduce la configurazione

topografica: una vallata rotonda. Cardito sarà celeste per la presenza del lago Selva; Vallerotonda rosso, per la medaglia d'argento al merito civile attribuita ai suoi abitanti, per la resistenza, lo spirito di solidarietà e le virtù civiche durante il periodo bellico 1943-1944.

Cerreto, invece, verde per la pineta Valle dell'Inferno. E Valvori gialla, per la temperatura più alta rispetto agli altri centri e per la solarità degli abitanti.

«Abbiamo previsto cartelli stradali turistici multilingue nei due ingressi di ogni centro abitato - dice il sindaco Di Meo - per consentire al visitatore di cogliere immediatamente ogni sfumatura del luogo in cui è sopraggiunto. Le lingue inglese e francese sono state preferite anche in onore dei concittadini emigrati in Inghilterra e Francia, che ogni anno tornano nei luoghi di origine per la villeggiatura. Con questo progetto l'amministrazione comunale prosegue le attività per la valorizzazione e la promozione del territorio».