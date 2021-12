L'iniziativa della Camera di Commercio di Frosinone-Latina è stata un vero successo, nonché un supporto concreto per i Comuni ma soprattutto per l'economia e per le imprese che in questi due anni, dall'inizio della pandemia, stanno vivendo un periodo non proprio favorevole.

Il contributo a fondo perduto per i Comuni con oltre 1.500 imprese registrate, è stato di 25.000 euro da utilizzare per gli eventi e le iniziative legate al periodo natalizio/invernale. L'obiettivo del bando, ha affermato il presidente Giovanni Acampora, è stato fin dall'inizio quello di concedere ai Comuni le risorse necessarie a esempio per l'acquisto di luminarie o per l'organizzazione di eventi senza doversi rivolgere alle imprese del territorio già segnate dalla crisi da Covid 19.

«Siamo felici e onorati di aver contribuito, come Confcommercio Lazio Sud Cassino, all'ottenimento dei fondi necessari all'acquisto delle luminarie e ci congratuliamo anche con il Comune per aver scelto delle luminarie che avessero un significato e un legame con la storia - hanno evidenziato dalla realtà - Come associazione di categoria, infatti, abbiamo voluto dare il nostro contributo alla partecipazione al bando per l'ottenimento dei fondi necessari alla realizzazione dei progetti e delle iniziative sostenendo soprattutto l'acquisto nei negozi della città attraverso l'iniziativa "Spendo sotto casa perché mi sento a casa"».

«In un momento delicato come quello che stiamo vivendo - afferma il presidente Confcommercio Lazio Sud Cassino Bruno Vacca - è importante dare il giusto contributo e lavorare in sinergia con le istituzioni al fine di tutelare le imprese e le famiglie del nostro territorio».