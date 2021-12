Uno stabilimento di circa 6/8mila metri quadrati con una cinquantina di dipendenti ed un investimento pari a circa cinque milioni di euro su Cassino. Il tutto a partire da aprile/maggio 2022.

Sono questi i "numeri" di HT&L Fitting, player mondiale nel settore dell'assemblaggio degli insiemi gomma/cerchio, scelto da Stellantis come partner per i due modelli strategici di autovetture che si avviano alla produzione: Maserati Grecale, che verrà prodotta nello stabilimento di Piedimonte San Germano, ed Alfa Romeo Tonale, che verrà invece prodotta nello stabilimento di Pomigliano D'Arco. Il nuovo sito di Cassino, produrrà quindi gomme e cerchi per le vetture di entrambi i modelli.

Quello in via di realizzazione in Ciociaria è il terzo stabilimento del gruppo in Italia; gli altri due si trovano a Torino e Melfi. Atri sei tra l'Europa ed il Marocco. Uno stabilimento HT&L Fitting è ubicato in Serbia, due in Polonia, due in Russia ed uno in Marocco per un totale di circa 450 dipendenti.

L'azienda, nata nel 1994, dal 1997 è diventata unica fornitrice degli stabilimenti Fiat di Mirafiori, Rivalta, Termini Imerese, Arese (Fiat/Alfa Romeo/Lancia). Sempre nel 1997, chiede di prendere in gestione la fornitura per gli stabilimenti polacchi (Tychy, Biesco Biala) subentrando alla stessa Fiat nella attività operativa di linea e rilevando tutti gli impianti e il personale di Fiat presso i loro stabilimenti.

Un'intuizione nata da una storica famiglia Torinese che ancor oggi tiene le fila e i rapporti strategici con i più importanti produttori di autoveicoli Mondiali. Tale scelta, afferma uno dei componenti di questa storica famiglia, è stata dovuta dalla necessità dei sempre più alti standard qualitativi richiesti dal mercato, che fanno dei processi di assemblaggio una parte rilevante dell'intera supplychain.

«Produrre in efficienza e con qualità ai massimi livelli sta alla base del nostro successo nel tempo - dichiara l'Amministratore Delegato Enrico Maria Rosso - Il nostro modello di business più attuato consiste nell'essere nello stesso comprensorio produttivo dei nostri migliori clienti, tanto che ci definiamo dei fornitori strategici "a chilometro zero", e questo anche per un'esigenza legata ai tempi dei processi produttivi. Grazie all'esperienza ventennale maturata nel settore del Fitting, vissuta a contatto con alcune delle maggiori realtà produttive di automobili italiane e internazionali, possiamo raggiungere un'organizzazione produttiva efficiente ed elastica, riducendo al massimo i tempi di assemblaggio per un rapporto qualità/costi/benefici a livello dei migliori standard internazionali».

Se la scelta di Cassino, dunque, risulta essere legata prioritariamente alla presenza dello stabilimento Stellantis nel territorio, come si trova un'azienda che sta per insediarsi nello stesso?

«Ovviamente le realtà produttive considerano prioritariamente il parametro costi/benefici e questi vengono determinati in gran parte dall'attrattività di un territorio, ma anche dall'accoglienza che le aziende ricevono dallo stesso – prosegue Enrico Maria Rosso – per ora posso dire che non abbiamo riscontrato eccessive criticità; abbiamo avuto buone interlocuzioni sia con il sindaco di Cassino, ma anche con gli Istituti di Credito del territorio, così come un supporto importante lo abbiamo avuto da Unindustria, alla quale abbiamo deciso sin da subito di aderire. Riteniamo che sia molto importante fare sistema e portare avanti un lavoro di squadra per il bene del territorio. Inoltre posso dire di aver trovato in zona delle ottime professionalità, tanto che per quel che riguarda la gestione software ci siamo affidati a dei ragazzi del posto e dal punto di vista del capitale umano abbiamo riscontrato un'esperienza che non abbiamo trovato altrove. Questo per noi è molto importante, in quanto HT&L pone al centro della sua crescita le persone, i manager, gli analisti, gli operatori di montaggio, i magazzinieri e gli autisti. Tutti portano al risultato finale come giocatori di una grande squadra».



Sguardo al futuro

E, a proposito di gioco di squadra, Enrico Maria Rosso punta molto anche sui suoi rapporti personali. Da anni, infatti, è rappresentante e ambassador della Camera di Commercio americana in Piemonte e, proprio grazie a questo ruolo, l'auspicio è quello di poter avviare importanti collaborazioni anche con questo Istituto, che è un po' come la Confindustria americana in Italia. E, perché no, riuscire ad attrarre nuovi investimenti americani a Cassino. Dal Pnrr potrebbero giungere importanti opportunità in tal senso. «Bisognerà essere bravi a saper cogliere questa occasione e a saper investire bene i fondi». Conclude Rosso.