Dalla generosità del territorio una nuova parrucca per pazienti oncologici: un segnale di attenzione verso le persone sottoposte a chemioterapia, con la Asl frusinate che ha patrocinato l'iniziativa dell'associazione culturale "Iniziativa Donne" di Sora, la "Banca dei capelli", attraverso cui, grazie all'adesione di numerosi saloni di parrucchieri della provincia, vengono raccolti capelli per realizzare parrucche organiche da donare ai pazienti oncologici.

Ieri mattina, nel reparto di Oncologia dell'ospedale di Sora, le rappresentanti dell'associazione hanno consegnato al direttore sanitario della Asl Simona Carli una nuova parrucca.

«L'associazione "Iniziativa Donne" porta avanti un progetto importante- - ha sottolineato la direttrice Carli che si inserisce perfettamente in un reparto di alta qualità come quello di Sora. L'associazionismo diventa fondamentale quando riesce ad affiancarsi alle istituzioni fornendo un sostegno e aggiungendo servizi all'offerta sanitaria».

Le socie della realtà no profit hanno voluto ringraziare la Asl, la Provincia di Frosinone, i numerosi Comuni aderenti al progetto, i saloni di parrucchieri e i tanti donatori e donatrici.

"Un ottimo risultato grazie alla filiera della solidarietà - è il commento di "Iniziativa Donne"- È possibile aderire al progetto contattando il 334.3776066 dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12. L'elenco dei Comuni che hanno già aderito e dei saloni che hanno sposato l'iniziativa è consultabile sui canali social di Iniziativa Donne Sora".

Presto il reparto di Oncologia sarà anche dotato di un'area dedicata alla parte estetica, con una sala riservata al trucco e alla prova delle parrucche.