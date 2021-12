L'andamento dell'epidemia preoccupa anche a Ceprano, dove l'aumento dei casi di positività non si arresta. Attualmente in città le persone contagiate sono più di una trentina (cinque i nuovi casi riportati ieri nel bollettino della Asl frusinate).

I dati sono tutt'altro che confortanti, in considerazione del fatto che nei prossimi giorni di festa le situazioni di rischio sono destinate ad aumentare. Purtroppo il virus corre, entra nelle case, nelle scuole, nei luoghi di lavoro e ovunque ci siano condizioni che possano favorirne la diffusione o che occasionalmente possano determinare condizioni di abbassamento delle barriere protettive.

Per questo ora più che mai assumono grande importanza i comportamenti seri e responsabili: bisogna indossare le mascherine e mantenere il distanziamento, oltre ad evitare situazioni in cui il virus possa circolare velocemente e colpire.

In quattro giorni i contagi hanno registrato un incremento del 30%, fattore che preoccupa in quanto se il trend di crescita segue questo andamento, rischiamo di arrivare all'anno nuovo con numeri a tre cifre.

È importante vaccinarsi e creare in ogni modo quelle barriere utili ad ostacolare la diffusione del virus.

Sicuramente affrontare le feste sapendo di non avere la libertà di trovarsi nei locali al chiuso in tante persone ed essere costretti ad indossare costantemente le mascherine non aiuta, ma non ci sono alternative; anzi, il rigido rispetto delle restrizioni è d'obbligo se si vogliono limitare i danni.

Intanto nella Casa della salute prosegue la somministrazione della terza dose del vaccino anti Covid. I cittadini, con grande senso di responsabilità, si vaccinano dimostrando concretamente la volontà di fermare questa "guerra" che nessuno mai avrebbe pensato di dover affrontare. E per un tempo così prolungato.