Operazione "Seven", concluse le indagini. Via Verdi, via Don Minzoni, viale Grecia, via Casilina Nord, piazza Beata Maria De Mattias, via Del Cipresso e Corso Francia. Sette piazze di spaccio smantellate nel capoluogo il 3 dicembre scorso. Ventidue le persone finite nell'operazione dei carabinieri. Tre custodie cautelari in carcere: Christian Iaboni e Luigi Iaboni di Frosinone, e Miliard Durac, romeno residente a Frosinone. Quest'ultimo già in carcere per un altro procedimento.

Ai domiciliari: Ilaria Di Zazzo di San Biagio Saracinisco, Carmela Del Prete di Frosinone, Lara Marcoccia di Alatri, Giuseppe Liburdi, Eleonora Piras, Alessia Turriziani, Gessica Cupido, tutti del capoluogo, Salvatore Presti di Frosinone (attualmente in carcere a Velletri per un altro procedimento), Marco Sperduti di Arce, Giovanni Magale di Frosinone ed Enea Muca albanese residente a Frosinone. Divieto di dimora nel comune di Frosinone per sette indagati.

Obbligo di dimora, invece, nel comune di residenza per una donna di Alatri. Le accuse, in concorso, sono di spaccio di cocaina e crack. L'operatività del "punto vendita" era garantita 24 ore su 24 ore, e gli investigatori hanno calcolato un incasso medio giornaliero di 15.000 euro e mensile di 450.000.

Gli indagati utilizzavano con estrema accortezza l'ordinario mezzo di comunicazione.