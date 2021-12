Stava percorrendo la superstrada Sora-Ferentino quando si è trovato davanti alla sua Hyundai un cinghiale. Inevitabile l'impatto. L'animale è morto ed evidenti i danni alla carrozzeria dell'auto. Paura per un giovane di Frosinone, S.V., alla guida dell'auto. Coinvolta anche un'altra vettura. È successo alcune sere fa nel tratto di Alatri in direzione Ferentino, poco distante dal distributore di carburante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito e gli enti preposti per la rimozione della carcassa.

Quanto accaduto ha riacceso i riflettori sull'emergenza cinghiali per la quale l'Anuu si sta battendo da anni.

«La specie animale continua a riprodursi a ritmi sostenuti provocando danni a uomini, ambiente e agricoltura. Chi di dovere – ha sottolineato più volte Renato Antonucci, delegato regionale dell'Anuu ai rapporti istituzionali con il mondo agricolo, ambientale e venatori – prenda in mano la situazione. La nostra associazione è a fianco di chi vuole salvaguardare gli animali ma il problema dei cinghiali, come ormai visto in più occasioni, non è più gestibile perché in forte sovrannumero. Per non parlare dei tanti danni provocati ad allevatori e agricoltori».