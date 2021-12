Dal primo gennaio la città di Fiuggi entrerà a pieno titolo a far parte in qualità di socio del Convention Bureau di Roma e Lazio, fondato nel giugno 2017. Questo sulla scorta di una delibera di Giunta comunale con la quale la città termale ha sancito il patto. Cominciamo quindi con il dire che provarci non costa nulla, anzi 2.125 euro.

Una struttura di promozione turistica che opera in stretto coordinamento con Roma Capitale e Regione Lazio che ne sostengono l'attività attraverso un comitato di indirizzo, per una partnership pubblico-privato che si propone "di promuovere la regione come destinazione insieme agli spazi e ai servizi che offre sui mercati internazionali e nazionali della Meeting Industry.

Al fine come riportato nell'atto costitutivo di valorizzare le capacità commerciali e produttive delle aziende che operano in questo mercato, favorendo un più efficace raccordo tra domanda e offerta pur nella piena autonomia organizzativa dei singoli operatori".

Un mucchio di belle parole che sicuramente su Roma andranno a produrre risultati interessanti, su Fiuggi staremo a vedere. Certo è invece che Fiuggi il suo Convention Bureau, anticipando Roma di una quindicina di anni e su iniziativa dell'allora assessore al turismo Stefano Giorgilli, se l'era bello che creato.

Peccato però che come molte felici intuizioni anche questa è finita ramengo durante il governo della precedente amministrazione comunale. Finito sepolto dai debiti ed anche con qualche strascico giudiziario.

Quindi ancora una volta in tal senso a Fiuggi altro non rimane da fare che accodarsi al predominio di Roma.

In attesa di quel distretto turistico del quale abbiamo sentito parlare decine di volte in occasione della campagne elettorali per il rinnovo del consiglio regionale e del quale sentiremo certamente parlare alla prossima tornata elettorale. Con l'intero territorio del nord Ciociaria nel frattempo costretto di volta in volta ad elemosinare qualche migliaia di euro alla Regione Lazio, per sagre paesane e per i quali, pur trattandosi di denaro pubblico, toccherà pure ringraziare per averli ottenuti. Aspettando Godot o interventi infrastrutturali seri sul turismo.