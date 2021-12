L'evento Coro Gospel and Different Sounds: l'appuntamento questa sera Continua la “magia” di Natale nella chiesa di Sant’Antonio tra fede, solidarietà e cultura. Oggi, dalle 19.30, ci sarà il concerto del Coro Gospel and Different Sounds

La Redazione 21/12/2021 13:32 letto 3 volte

Continua la "magia" di Natale nella chiesa di Sant'Antonio tra fede, solidarietà e cultura, sempre presente. Oggi, a partire dalle 19.30 ci sarà il concerto del Coro Gospel and Different Sounds con il direttore Fabio Pacitti, strumentisti Antonio Spigola, Gianluca Bertolami e Alessia Zinetti. Un evento particolarmente atteso dove vivere, in note, la profondità del periodo. Un Natale anche quest'anno particolare, reso difficile dal lungo periodo pandemico, dall'incertezza, dalla paura, dal buio che sembra sovrastare la luce della rinascita. Ma è proprio in questo apparente "deserto" che la speranza assume un significato ancora più tangibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Segnala Notizia Vuoi segnalare situazioni di degrado nel tuo comune? Un incidente? Una sagra di paese? Una manifestazione sportiva? Ora puoi. Basta mandare una foto corredata da un piccolo testo per e-mail oppure su Whatsapp specificando se si vuole essere citati nell’articolo o come autori delle foto. Ciociariaoggi si riserva di pubblicare o meno, senza nessun obbligo e a propria discrezione, le segnalazioni che arrivano. Il materiale inviato non verrà restituito E-MAIL WHATSAPP

Contenuto sponsorizzato

Contenuto sponsorizzato