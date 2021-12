Fabrizio Pignalberi è stato eletto presidente del consorzio Monte Scalambra. Pignalberi ha vinto nettamente la tornata elettorale, battendo il principale sfidante Luigi Colasanti.

«Una vittoria - si legge in una nota dei sostenitori di Pignalberi - che passa nella storia. Per tutto il Monte Scalambra e soprattutto per il presidente Fabrizio Pignalberi si tratta di una vittoria molto importante».

E il neo presidente così commenta la sua vittoria: «Pignalberi nonostante il precedente attacco mediatico stravince. Ringrazio tutti i componenti del comitato Sogno Scalambra, in particolar modo Maria Ciarambino, Claudio Cosentino e Mario Lauria».

Sono soci del consorzio tutti i proprietari degli immobili di Monte Scalambra.