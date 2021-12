Scuole chiuse e obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto. Sono i provvedimenti di queste ore adottate dai sindaci che cercano di attutire le conseguenze dell'aumento di contagi da Covid-19.

A Paliano, Domenico Alfieri ha sospeso le attività didattiche in presenza in tutte le scuole tranne che nell'asilo nido fino al 22 dicembre, quando inizieranno le vacanze natalizie, e da oggi sarà obbligatorio usare la mascherina all'aperto. «A seguito - spiega il sindaco - del notevole aumento dei casi di Covid-19 avvenuto negli ultimi giorni nella nostra città, della presenza di quattro casi anche tra bambini che frequentano il nostro Istituto comprensivo che in questo momento registra ben tre classi in quarantena».

A Fiuggi, Alioska Baccarini ha emesso un'ordinanza con prescrizione di obbligo di indossare in determinati luoghi all'aperto i dispositivi di protezione da sabato scorso fino al nove gennaio 2022. Le zone interessate sono piazza Nassiriya (mercatini natalizi e area pista di pattinaggio) e centro storico. Ordinanza valida anche durante tutte le manifestazioni all'aperto e nei luoghi dove si verificano assembramenti, come all'esterno dei luoghi di ritrovo serali e all'esterno di locali, bar e pub.

Per i trasgressori, sanzione amministrativa da quattrocento a mille euro.

Ad Anagni, dove le classi in quarantena non mancano, il sindaco Daniele Natalia ha firmato ieri pomeriggio un'ordinanza per rendere obbligatorio l'utilizzo della mascherina in tutti i luoghi aperti. Validità da oggi fino al 31 dicembre.

Anche a Serrone si è verificata una ripresa dei contagi (dieci i cittadini positivi). Il sindaco Giancarlo Proietto ha convocato il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo per conoscere la situazione. «Lo scopo dell'incontro – dice il sindaco - è quello di acquisire tutte le informazioni necessarie e indispensabili per poter individuare eventuali azioni da porre in essere per scongiurare una più significativa diffusione del virus».