Torna l'appuntamento con la raccolta dei rifiuti ingombranti. Anche nel mese di dicembre è stato predisposto l'importante iniziativa che consentirà a tutti i cittadini di poter conferire, in maniera lecita, gli ingombranti di cui ci si vuole disfare. La raccolta si svolgerà giovedì 30 dicembre in viale Dante Alighieri dove ci sarà il punto di conferimento.

Il servizio, come sempre, è riservato solo ai cittadini residenti nel Comune di Pontecorvo che, al fine del conferimento, devono esibire un documento di riconoscimento. Il conferimento, come da prassi, sarà consentito fino al riempimento del container.

Ogni utente, inoltre, potrà conferire un massimo di tre pezzi. Attività che, ormai, si svolgono mensilmente con i punti di raccolta che vengono allestiti in modo alternato tra il rione Pastine e il rione Civita. Un modo per potersi disfare in modo idoneo dei rifiuti ingombranti.