L'assessore all'Ambiente, Emiliano Venturi, comunica che, come concordato con la De Vizia, in occasione delle festività natalizie il calendario della differenziata subirà delle modifiche: sabato 25 dicembre non verrà effettuato il ritiro né dell'organico né del vetro. Si provvederà lunedì 27 dicembre.

Sabato 1 gennaio non verranno ritirati l'organico e il vetro. Cosa che verrà fatta lunedì 3 gennaio. La raccolta dell'organico di giovedì 6 gennaio 2022 è spostata a sabato 8 gennaio. Per quanto riguarda il mercato settimanale, l'assessora al Commercio, Arianna Volante, informa i cittadini che il mercato in programma il 25 dicembre è anticipato a venerdì 24; quello del 1 gennaio 2022, al 31 dicembre.

Nell'ordinanza sindacale riguardante l'anticipazione delle due date, si evidenzia inoltre l'obbligo di chiusura delle giornate di mercato del 24 e del 31 dicembre, alle 15, con sgombero entro le 16.