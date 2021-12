Aseguito della segnalazione circa la presenza di escrementi di topo nell'edificio scolastico di Sant'Angelo, cui ha fatto subito seguito un sopralluogo sollecitato dal sindaco, Enzo Salera, prontamente predisposto dal dirigente dell'area tecnica, Mario Lastoria, quest'ultimo ha chiesto alla dirigente scolastica di sospendere l'attività didattica, anticipando così le vacanze natalizie.

Ecco, di seguito, il testo della formale richiesta scritta del dirigente comunale: «Come già anticipatoverbalmente efacendo seguito ai riscontri e accordi congiunti con la Dirigenza scolastica, chiedo la sospensione dell'attività didattica nel plesso scolastico di Sant'Angelo in Theodice al fine di una verifica puntuale sui fatti riscontrati e fotografati nella giornata odierna e anche per organizzare una sanificazione ed igienizzazione dell'intero plesso».

Anche il sindaco si è recato sul posto per rendersi conto della situazione che, com'è facile comprendere, ha preoccupato più di qualche genitore.

«Occorre però anche dire che della questione è stato anche interessato il Commissariato di polizia che ha avviato indagini finalizzate anche a verificare se non si sia voluta determinare da parte di qualcuno una situazione con il fine di creare facili allarmismi si legge nella nota inviata dall'Ente Proprio per ieri era stata programmata l'inaugurazione ufficiale dell'edificio scolastico di corso Trieste ristrutturato e rimesso a nuovo.

Inaugurazione peraltro già rinviata all'ultimo momento a causadella diffusione del Covid e fissata a gennaio prossimo, al rientro a scuola degli alunni dopo le vacanze natalizie e di fine anno». «Intanto ha assicurato il sindaco parte da subito la sanificazione e l'igienizzazione dell'intero plesso. Del resto si occuperà chi di competenza»