Tragedia a Minturno, dove un uomo di settantatré anni si è tolto la vita. Si tratta di un pensionato che si è suicidato nella zona di Solacciano, impiccandosi ad un albero. A trovarlo è stato un familiare che lo cercava da ore, senza alcun risultato. Infatti dell'uomo per diverso tempo non si avevano notizie e ciò aveva messo in allarme i familiari.

Nel primo pomeriggio l'amara scoperta in un campo situato nella zona nord del territorio minturnese.

Sul posto sono giunti i Carabinieri della stazione di Minturno, che hanno effettuato i rilievi del caso. La salma poi è stata recuperata e messa a disposizione dei familiari. Sembra che l'uomo soffrisse di turbe psichiche, anche se il gesto messo in atto ieri è giunto inatteso per i familiari.