Chiusura uffici comunali di Via San Francesco. Con Decreto n. 19 del 20.12.2021 del sindaco Massimiliano Quadrini, si è provveduto alla chiusura temporanea degli uffici comunali di Via San Francesco, dal 20 al 24 dicembre c.m., per poter effettuare interventi straordinari di igienizzazione e sanificazione degli ambienti.

Tale provvedimento è stato adottato a seguito della positività di un dipendente al Covid19.

Tutti i servizi saranno garantiti, in quanto il personale svolgerà attività in modalità smart working. Inoltre potranno essere contattati anche telefonicamente sui numeri fissi dei rispettivi uffici, dalle ore 10.00 alle 12.00