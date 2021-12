Prosegue a spron battuto la campagna vaccinale. Nel Lazio è stata superata quota 10 milioni e 400 mila somministrazioni e di queste oltre 1,5 milioni sono dosi di richiamo pari al 31% della popolazione adulta.

Superato il 95% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l'89% degli over 12 sempre in doppia dose.

Per quanto riguarda il vaccino antinfluenzale sono state somministrate oltre 1,1 milioni di dosi e sono stati già distribuiti 1 milione 340 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie.

Sono attivi nella campagna ad oggi 3.938 medici di medicina generale e 382 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie. Il personale delle Forze dell'Ordine, comprese le forze di Polizia Locale e il personale della Protezione civile, possono avere gratuitamente il vaccino antinfluenzale rivolgendosi direttamente al proprio medico di medicina generale (MMG) o nelle Farmacie.

In ordine alle prenotazioni della dose di richiamo del vaccino per gli over 18, sono attive le prenotazioni per sul portale regionale dedicato. Il sistema colloca l'utente in automatico dopo 150 giorni dall'ultima somministrazione e alla prima data utile.