Proroga scadenza presentazione adesioni iniziativa "A Natale scegli Isola". La comunicazione è stata diramata nei giorni scorsi dalla casa comunale. C'era tempo fino a questa mattina. «Visti i tempi ristretti per l'adesione all'iniziativa "A Natale scegli Isola", si è deciso di prorogare la scadenza alle ore 12 di lunedì 20 dicembre, dando la possibilità ai commercianti che non sono riusciti a presentare il modulo, di poterlo fare - fanno sapere dal Comune di Isola del Liri -. Ricordiamo che occorre inviare il modulo con la propria adesione alla pec protocolloisoladelliri@pec.it oppure presentarlo in forma cartacea allo sportello del protocollo, presso la sede comunale dell'ente in via S. Giuseppe».

Un modo per veicolare il commercio e valorizzare le attività isolane in previsione appunto delle festività natalizie che spingono e famiglie a fare doni.