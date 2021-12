L'associazione culturale e Casa Maternità "L'Albero della Vita" organizza una serie di laboratori gratuiti per bambini dai 6 ai 10 anni. Le attività si terranno dal prossimo 27 dicembre fino al 5 gennaio, dalle 9 alle 12.30, nei locali del Palazzo della Cultura sito in piazza San Francesco a Sora. Le socie del direttivo dell'associazione culturale fanno sapere che per partecipare agli interessanti appuntamenti è necessaria la prenotazione ai numeri 3931857361 – 3491675682.

I laboratori sono inclusi nel programma della kermesse "Sora Città del Natale 2021" che tanto sta appassionando i bambini. Tante le attività in programma pensate per i più piccoli che da giorni animano la centrale piazza Santa Restituta all'imbrunire divertendosi con artisti di strada che catturano la loro attenzione con giochi di magia. E poi le luci del Natale fanno il resto, rendono magico il periodo delle feste.