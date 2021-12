Verso le 11 di mattina dello scorso 2 dicembre una modella 19enne è morta mentre stava lavorando su un set fotografico nella zona di Monteverde. La ragazza, originaria di Campagnano Romano e studentessa di Belle Arti, si trovava sul terrazzo condominiale di un edificio in via dei Quattro Venti, via centrale del quartiere di Monteverde Vecchio, da cui prende il nome la stazione, insieme al fotografo di 30 anni. Per il momento lui non è indagato: gli agenti, come scrive il Messaggero, pensano possa trattarsi di un incidente.

La dinamica della caduta e la morte della modella 19enne

Si trovavano sul terrazza quando è cominciato a piovere. A causa delle condizioni di forte pioggia, però, i due hanno tentato di ripararsi: lui è riuscito a farlo saltando da un muretto. Lei ci ha provato, ma è piombata su un lucernario di vetro che ha ceduto ed è caduta nella tromba dell'ascensore.